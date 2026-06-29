Массированная атака ВСУ 29 июня: пострадавшие и отключения света

Системы противовоздушной обороны сбили сегодня ночью и утром 209 украинских БПЛА над российскими регионами. К каким последствиям привело нападение, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, отражение атаки велось с 20.00 мск 28 июня до 7.00 мск 29 июня. Все сбитые украинские беспилотники были самолетного типа.

Дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Также атакам подверглись Московский регион, Краснодарский край

и Крым. Дроны были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую систему Запорожской области. Об этом заявил накануне поздно вечером в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты. Идет оценка повреждений», - сообщил он.

Глава региона уточнил, что работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки.

Херсонская область

О том, что возникли проблемы с электроснабжением и в Херсонской области, рассказал сегодня в своем канале на платформе «Макс» глава региона Владимир Сальдо.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», - написал он.

Белгородская область

Женщина пострадала при ударах Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Об этом сообщил сегодня в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

По его данным, территория Белгородской области была атакована 47 раз за сутки, в том числе и с применением беспилотников и артиллерии. Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский и Шебекинский округа.

«К сожалению, в Ракитянском округе пострадала мирная жительница. Госпитализация не потребовалась, она продолжает амбулаторное лечение», - сообщил Александр Шуваев.

ДНР

Серьезные последствия от атак беспилотников зафиксированы в Донецкой Народной Республике. Глава региона Денис Пушилин сообщил накануне поздно вечером в своем Telegram-канале о 15 пострадавших мирных жителях.

По его данным, среди пострадавших есть подросток 2011 года рождения. Он был ранен в Никитовском районе Горловки в результате атаки ВСУ по легковому автомобилю. Также нападению со стороны украинских военных подвергся городской автобус. Были ранены три женщины и двое мужчин.

А в поселке Старобешево атака была совершена на автозаправочную станцию. В результате пострадали четыре женщины и двое мужчин. Кроме того, в поселке городского типа Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа ранения получили сотрудники производственного предприятия.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!», - написал Денис Пушилин.

Ростовская область

Ростовская область тоже подверглась ночной атаке Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах», - заявил он.

По данным главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.

Московский регион

В ночь на 29 июня в Московской области была объявлена ракетная опасность. Жителям было рекомендовано немедленно укрыться в ближайшем здании или подземном паркинге и оставаться в безопасном месте до отмены тревоги, пишет News.ru.

В то же время Росавиация сообщила о частичном закрытии аэропорта Внуково. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Напомним, что 18 июня почти 200 беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье. Эта атака стала самой крупной для российской столицы за два года.