Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что Украине придется снизить возраст мобилизации до 18 лет из-за острой нехватки личного состава ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Меркурис отметил, что на Украине разгораются дискуссии по этому поводу. По мнению аналитика, украинские власти будут вынуждены пойти на этот шаг, так как дефицит солдат стал критическим.

Меркурис подчеркнул, что противостоять России в текущих условиях ВСУ становится все труднее. По его словам, масштабные проблемы с комплектованием украинской армии начали открыто признавать и активно освещать даже крупные западные СМИ.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. При экс-президенте Джо Байдене США призывали Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Источник в Белом доме говорил Reuters, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат, чтобы восполнять свои потери.

В то же время источник в офисе Зеленского заявил Reuters, что Киев не может обеспечить мобилизуемых необходимым оборудованием, в том числе бронетехникой. В 2025 году Минобороны Украины представило спецконтракт для украинцев 18-24 лет.