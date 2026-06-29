НАТО переводит оборону в режим полной войны с Россией

НАТО на конференции Allied Foresight 2026 в Берлине отдельно обсудило переход от «тотальной обороны» к обороне полного спектра. Генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас, возглавляющий Международный военный штаб НАТО, заявил, что альянс должен быстрее адаптироваться к изменениям войны, а уроки украинского конфликта уже влияют на планирование блока.

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Главный акцент сделан на том, что военная готовность больше не сводится к армии. НАТО говорит о необходимости соединять военные и гражданские инструменты, укреплять устойчивость к обычным, гибридным, кибернетическим и другим угрозам — как ниже, так и выше порога прямого конфликта. В такой логике украинский кризис становится не отдельной войной на востоке Европы, а моделью будущего противостояния.

Для России это новый долгосрочный контур давления. Альянс делает вывод, что сдерживание Москвы требует не только танков, самолетов и ракет, но и промышленности, обмена данными, гражданской инфраструктуры, логистики, цифровой защиты и готовности общества выдерживать кризис. Отдельно Балтренас назвал наращивание промышленного потенциала и управление данными критически важными направлениями будущего развития НАТО.

Москва ранее заявляла, что усиление НАТО у российских границ и военная поддержка Украины повышают риски прямой конфронтации. Альянс, напротив, подает свои действия как оборонительную адаптацию. Однако сама формула «полного спектра» показывает: давление на Россию закрепляется не только в текущих поставках Киеву, а в перестройке всей системы безопасности НАТО под сценарий долгого противостояния.

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