НАТО сообщило о завершении в Эстонии крупнейших многонациональных учений по медицинскому обеспечению войск. По данным альянса, тренировки проходили с 8 по 20 июня с участием представителей 38 государств — членов НАТО и стран-партнеров. В официальном сообщении отмечается, что военные медики отрабатывали действия по обеспечению войск в условиях крупномасштабных боевых операций.

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В альянсе заявили, что основной задачей стало совершенствование взаимодействия между участниками, повышение совместимости медицинских подразделений, а также отработка совместной работы военных и гражданских служб. В ходе тренировок особое внимание уделялось вопросам эвакуации раненых, оказания медицинской помощи и организации работы госпиталей в условиях интенсивных боевых действий.

Как отмечают в НАТО, подобная подготовка необходима для повышения готовности медицинской службы к действиям в сложной обстановке, когда требуется быстрое принятие решений и тесная координация между союзниками. В альянсе также указывают, что современные вооруженные конфликты создают высокую нагрузку на систему медицинского обеспечения войск.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что расширение военной инфраструктуры НАТО у российских границ повышает риск прямой конфронтации. В свою очередь альянс объясняет проведение подобных учений задачами коллективной обороны, сдерживания и защиты государств-членов НАТО.