НАТО пообещало Трампу усилить Арктику рядом с Россией

Европейские союзники по НАТО пообещали администрации Дональда Трампа активнее заниматься безопасностью Арктики, но, по данным Reuters, альянсу еще предстоит серьезно нарастить возможности наблюдения и разведки в регионе. В центре внимания — российский Кольский полуостров, соседствующий с Финляндией и Норвегией.

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Кольский полуостров в публикации назван одним из ключевых вызовов для европейских союзников, поскольку там сосредоточена значительная часть российского ядерного потенциала второго удара и силы Северного флота. Reuters указывает, что в этом районе базируются шесть из двенадцати российских атомных подлодок с ядерным вооружением. Российское Минобороны не ответило агентству на запрос, а Кремль ранее заявлял, что именно США разжигают напряженность в Арктике.

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Связь с украинским конфликтом здесь прямая: после начала конфликта НАТО расширило военное планирование против России не только на восточном фланге, но и на севере Европы. Вступление Финляндии в альянс изменило стратегическую географию региона, а Арктика стала частью общего контура сдерживания Москвы. Для России это означает дополнительное внимание к району, который имеет не только военное, но и ядерное значение.

НАТО рассматривает Арктику как пространство, где необходимо отслеживать движение подлодок, гиперзвуковых носителей, авиации и угрозы для подводных кабелей. Для Москвы такая логика выглядит как очередное приближение военной инфраструктуры альянса к российским рубежам.

Формально речь идет о защите северных коммуникаций и интересов союзников, но на практике это усиливает давление на один из самых чувствительных российских стратегических районов.