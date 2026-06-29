Латвия с Украиной построят завод по производству дронов на границе с РФ

Как сообщает портал LSM, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в ходе посещения военной базы в Латгалии заявил о планах совместного строительства завода по производству беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Белоруссией.

Он также отметил, что сотрудничество с Украиной в военной промышленности будет развиваться, включая создание этого предприятия. Кроме того, Кулбергс сообщил о намерении противодействовать беспилотникам у границ с помощью дронов-перехватчиков, что позволит не прибегать к дорогостоящей авиации.

В середине июня премьер уже анонсировал секретное решение, связанное с залётами украинских БПЛА в воздушное пространство Латвии.

Ранее сообщалось, что заявление Зеленского вызвало гнев в Польше.