Ливан обвинил Израиль в уничтожении объектов культурного наследия

Израиль уничтожил или нанес серьезный ущерб объектам культурного наследия на юге Ливана. Об этом заявил министр культуры страны Гассан Саламе, передает Reuters.

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Древняя колонна в Тире, находящаяся под охраной ЮНЕСКО, получила повреждения. В другом южном городе уничтожено место паломничества для мусульман и христиан. Израильские удары разрушили рынок эпохи мамлюков в Набатии, а войска сравняли с землей многовековые приграничные города, говорится в публикации.

Кроме того, зона боевых действий против группировки «Хезболла» включает замок Бофорт и старинную крепость крестоносцев в Тебнине. Массированные бомбардировки города вызвали опасения, что объекты культурного наследия могут получить значительные разрушения.

ЮНЕСКО выразила обеспокоенность сохранностью Тира, объекта Всемирного наследия, находящегося под усиленной защитой этой организации.

В заявлении также говорится, что организация «глубоко встревожена» сообщениями о повреждении цитадели в городе Чама и боях у замка Бофорт. В ЮНЕСКО осудили «незаконные нападения на объекты культурного наследия».

26 июня стало известно, что Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля должна начать вывод войск с территории республики. Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.