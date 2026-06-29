Израильская армия уничтожила подземную базу "Хезболлах" на юге Ливана

Армия Израиля уничтожила подземную инфраструктуру движения "Хезболлах" в районе деревни Мадждель-Зун на юге Ливана. Об этом сообщили премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в своем совместном заявлении.

По данным израильской стороны, был обнаружен и выведен из строя тоннель длиной более 200 метров и глубиной свыше 25 метров. Внутри находились сотни боеприпасов и несколько пусковых шахт, предназначенных для нанесения ударов по территории Израиля.

В заявлении также отмечается, что перед проведением операции Израиль заранее уведомил США и американского представителя в Ливане о планируемых действиях. До этого Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

По словам Каца, подписанное рамочное соглашение с Ливаном об урегулировании конфликта при посредничестве США не предполагает отступления сил ЦАХАЛ из региона, пока шиитское движение "Хезболла" не будет разоружено на всей территории страны и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.