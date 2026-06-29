Названа главная проблема восстановления судоходства в Ормузском проливе

Глава японской судоходной компании NYK Line Такая Сога в интервью Financial Times заявил, что даже при соблюдении перемирия между Ираном и США потребуются месяцы, чтобы судоходство по Ормузскому проливу вернулось к довоенным показателям.

Причина - необходимость масштабного разминирования. По его словам, доступные маршруты крайне ограничены: суда могут следовать лишь узкими коридорами у иранского острова Ларак и вдоль побережья Омана.

В проливе могут оставаться до 80 мин. Даже после открытия прохода объёмы перевозок, вероятно, будут составлять менее половины от обычного уровня.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились о взаимном прекращении ударов.