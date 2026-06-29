РФ высказалась о размещении ядерного оружия в Финляндии

Признаков размещения ядерной инфраструктуры в Финляндии не прослеживается, заявило посольство России в Хельсинки, пишут «Известия».

«Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается», — высказались дипломаты.

Как указали в дипмиссии, даже теоретическая возможность появления ядерного оружия в Финляндии серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе. Дипломаты подчеркнули, что Москве придется это учитывать.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.