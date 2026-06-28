Путин: у ВСУ нет подготовленной обороны за Добропольем

Российские войска подошли к населенному пункту Доброполье, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, а за Добропольем у ВСУ подготовленной обороны уже нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"На добропольском направлении тоже произошло очень важное событие. На добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполье и с севера. За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналиста "Вестей" Павла Зарубина.

Путин отметил, что от Доброполья до государственной границы Украины остается 35 км.