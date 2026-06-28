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Путин: у ВСУ нет подготовленной обороны за Добропольем

ТАСС

Российские войска подошли к населенному пункту Доброполье, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, а за Добропольем у ВСУ подготовленной обороны уже нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: у ВСУ нет подготовленной обороны за Добропольем
© РИА Новости
"На добропольском направлении тоже произошло очень важное событие. На добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполье и с севера. За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналиста "Вестей" Павла Зарубина.

Путин отметил, что от Доброполья до государственной границы Украины остается 35 км.