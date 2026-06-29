Пятитысячная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) окружена в районе поселка Рубцы. Вскоре она будет полностью уничтожена, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин добавил, что сверху идет 1-я танковая армия российских Вооруженных сил и поджимает противника с севера, 3-я мотострелковая дивизия поджимает с востока, а 144-я дивизия — с юга.

«До полного окружения — там все под огневым контролем находится, но до полного окончательного окружения остается где-то около двух километров. 144-я дивизия — она и занимается решением этой задачи», — подчеркнул президент и выразил уверенность в уничтожении группировки.

Кроме того, российские военные подошли к населенному пункту Доброполье. Войска прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений ВСУ. Диверсионно-разведывательные группы Украины, если и просачиваются на территории, занятые Россией, то их быстро ликвидируют.

Путин оценил заявления Европы об успехах ВСУ

Комментируя высказывания европейских политиков, что ВСУ якобы добиваются успехов на фронте, Путин призвал Европу подождать победы Киева.

«Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории (...), то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну пусть подождут», — иронично предложил российский лидер.

29 июня стало известно, что оборона ВСУ за неделю обрушилась в двух городах Донецкой Народной Республики. Украинские военные также пытались провести наступление в Запорожской и Днепропетровской областях, все попытки вернуть утраченные позиции оказались безуспешными. Кроме того, в Константиновке ВСУ утратили централизованное управление и распались на небольшие разрозненные группы, укрывающиеся в подвалах, а военнослужащие 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины оставили занимаемые позиции в Сумской области.

Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ

25 июня президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности республики (СБУ) против России. По его словам, эта операция якобы «нацелена на прекращение» вооруженного конфликта.

Полковник в отставке Анатолия Матвийчука раскрыл три важные задачи СБУ, которые должны быть выполнены за 40 дней. Прежде всего, счел военный, СБУ хочет изолировать Крым. Затем подразделениям необходимо нанести невосполнимые потери по энергетическому комплексу России. А напоследок Киев «жаждет» разобраться с системой предупреждения, разведки и воздушной безопасности России.