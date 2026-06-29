В Европе признали отсутствие эффекта от ударов ВСУ по инфраструктуре в России

Удары украинских беспилотников по российской логистической и инфраструктурной сети не смогли существенно повлиять на наступательные возможности российской армии. Об этом сообщает издание Independent.

«Эффект от ударов средней дальности оказался недостаточно значительным, чтобы вынудить россиян приостановить наступление», — сказал аналитик финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиль Кастехельми.

По его словам, Россия по-прежнему сохраняет способность продолжать наступательные действия, по крайней мере на отдельных участках фронта.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не даст Украине шанса остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, Киев хочет заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление войск.