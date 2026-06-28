Путин заявил о катастрофическом дефиците личного состава в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают катастрофический дефицит личного состава, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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По его словам, Москве поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР.

«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул Путин.

Глава государства также рассказал, что Москва не даст Украине шанса остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ.