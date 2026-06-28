Путин назвал очевидным, что удары ВСУ по инфраструктуре РФ "создают проблемы"

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину назвал очевидным то, что удары киевского режима по российским объектам критически важной инфраструктуры, в частности энергетической, создают определенные проблемы.

"Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по нашим объектам создают проблемы, это очевидно", - согласился глава государства.