Глава польской внешней разведки Павел Шота заявил о растущем риске российских провокаций на восточном фланге НАТО. По его словам, Варшава видит развитие событий на Украине и допускает, что Москва может пойти на дальнейшую эскалацию. Это оценка польской стороны, а не установленный факт подготовки конкретной операции.

Шота допустил, что ограниченная атака на страны Балтии может напоминать сценарий с «зелеными человечками» (вежливые люди) — так на Западе называют военных без знаков различия, появившихся в Крыму в 2014 году. Польский чиновник также заявил, что Россия якобы «систематически пересекает красные линии», проверяя реакцию НАТО. Эти обвинения Москва ранее называла частью антироссийской кампании и подчеркивала, что не планирует нападать на страны альянса.

Для России такое заявление важно как элемент политического давления перед новыми решениями НАТО. Польша фактически подводит союзников к мысли, что восточный фланг требует дополнительных сил, разведки, ПВО, контингента и инфраструктуры. Чем жестче Варшава описывает угрозу, тем легче обосновывать новые расходы и военное присутствие рядом с российскими границами.

Украинский кризис в этой логике становится аргументом не только для помощи Киеву, но и для долгосрочного укрепления НАТО от Балтики до Черного моря. Польша уже входит в число самых активных сторонников жесткой линии против Москвы.

Новое заявление разведки усиливает именно эту рамку: Россия подается как источник риска для всего восточного периметра альянса, а ответом предлагается не дипломатическая пауза, а дальнейшее сдерживание.