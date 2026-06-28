Поставленные Киеву американские истребители F-16 не смогли заменить советские МиГ-29, поскольку оказались малоэффективны. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Издание затронуло тему советских истребителей МиГ-29, комментируя недавнее уничтожение двух таких самолетов на аэродроме в Николаевской области.

После распада Советского Союза МиГ-29 составляли основу боевого парка ВВС Украины. После февраля 2022 года Киев пополнял их парк за счет бывших государств Варшавского договора.

Затем на Украину решили поставлять истребители, соответствующие стандартам НАТО. Киеву подарили подержанные F-16 и Mirage 2000, но они оказались гораздо хуже МиГов.

«Несколько источников в ВВС Украины подтвердили, что F-16 и Mirage 2000 далеки от способности противостоять современным российским истребителям или средствам ПВО. Это привело к тому, что их эксплуатировали вдали от линии фронта, избегая самолетов противника», — пишет издание.

В итоге ВСУ продолжают использовать МиГ-29, его модифицировали для вооружений НАТО класса «воздух-земля». В первую очередь, это ракета AGM-88 HARM, отмечает Military Watch Magazine.