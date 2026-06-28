В Дании раскритиковали США на фоне истории с военными базами

США закрыли в Гренландии 16 баз из 17 после окончания холодной войны, вывели тысячи солдат, но оставили тонны мусора, пишет датская газета Politiken.

Журналисты заметили, что на протяжении многих лет масштабы проблемы замалчивались, политики обходили эту тему.

Расследование, проведенное репортерами газеты, показало, что на базах остались ржавые остовы грузовиков, огромное количество покрышек, сотни бочек из-под дизельного топлива, бухты кабеля, куски шифера.

Кроме того, на территории бывших баз остались тысячи тонн опасных или загрязненных отходов.

Этот мусор содержит тяжелые металлы и вещества, опасные для окружающей среды, наносит вред моллюскам и другим морским обитателям Гренландии.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Чистая Арктика» в 2021-2023 годах было очищено 491 га территорий, собрано около 12 тыс. тонн отходов. В работах принимали участие около 6 тыс. человек.

В 2024 году команда проекта впервые добралась до мыса Челюскина на севере полуострова Таймыр (Красноярский край) и провела одну из самых сложных экспедиций в своей истории.

Также добровольцы активно работали на территории Якутии — в рамках проекта было собрано свыше 700 тонн отходов.