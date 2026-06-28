В Германии опасаются, что вывод войск США обернется катастрофой для экономики

Мэрии различных городов в Германии боятся, что им придется иметь дело с тяжелыми политическими и экономическими последствиями после значительного сокращения группировки военных США на территории ФРГ. Об этом информирует газета Handelsblatt.

"Американские войска, помимо обеспечения безопасности, выступают главным работодателем в некоторых муниципалитетах", - отмечает издание. "Бургомистры опасаются катастрофических последствий в случае их вывода", - подчеркивает газета.

Напомним, что в начале мая Пентагон объявил, что США выведут с территории ФРГ 5 тысяч своих военных.

Ранее газета Politiken рассказала, что, покидая после холодной войны свои многочисленные военные базы в Гренландии, военнослужащие США оставили после себя море различных отходов и опасного для окружающей среды мусора.