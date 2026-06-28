Начальник Генштаба ЦАХАЛ утвердил планы операций в Южном Ливане

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир посетил расположение Северного командования и утвердил планы дальнейших операций в Южном Ливане.

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Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Как отметили в армии, Замир провёл оценку оперативной обстановки, обсудил ситуацию с командирами бригад и одобрил планы продолжения операций. Он также назвал недавно подписанное соглашение с Ливаном историческим и заявил, что Израиль намерен добиваться его выполнения.

«Мы будем соблюдать соглашение и работать над его успешной реализацией. Теперь испытанием станут действия обеих сторон, и предстоящий период определит будущее», — приводит пресс-служба слова начальника Генштаба.

Замир добавил, что безопасность израильских военнослужащих в зоне на юге Ливана остаётся приоритетом. По его словам, подразделения 36-й дивизии и бригады спецназа продолжают удерживать оперативный контроль над районом хребта Бофор.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рамочное соглашение с Ливаном предусматривает передачу части территорий на юге страны под контроль ливанской армии.

В свою очередь лидер движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне рамочное соглашение между Ливаном и Израилем не имеет силы.