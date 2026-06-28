Лихачёв заявил о двойственной позиции МАГАТЭ в вопросах атак ВСУ на ЗАЭС

Позиция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросах ударов Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС (ЗАЭС) — двойственная, с этим нужно бороться.

С таким заявлением выступил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Его слова прозвучали в эфире передачи «Центральный канал».

«МАГАТЭ занимает двойственную позицию. Это возможно объяснить, но это не надо принимать, с этим надо бороться», — сказал глава «Росатома».

В пятницу, 26 июня, в пресс-службе ЗАЭС проинформировали о плановой ротации наблюдателей МАГАТЭ на станции.