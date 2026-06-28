В Сербии возобновляют службу по призыву

В Сербии возобновят армейскую службу по призыву с марта 2027 года. Об этом заявил президент республики Александар Вучич, передает ТАСС.

В воскресенье Вучич прибыл на смотр и стрельбы Вооруженных сил Сербии, проходящие на военном полигоне Пасулянские ливады.

Он осмотрел новую и модернизированную технику, а также оценил боевые стрельбы артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений. В частности, успешно поразили цели системы ПАСАРС и Панцирь-С1.

Президент заявил, что «наша армия становится все сильнее» и сделал ремарку о призыве.

«Мы станем еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву. С марта у нас будет короткая срочная служба», — сказал Вучич.

До этого глава государства говорил, что срочная служба в армии страны будет длиться 75 дней.

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Ранее Вучич заявил, что Белград сохранит военный нейтралитет при параллельном сотрудничестве с НАТО.