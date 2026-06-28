FT: США на фоне истощения арсеналов ищут способы дешево делать ракеты

Власти США, обеспокоенные истощением запасов ракет и бомб, ищут способы, как производить боеприпасы быстро, дешево, массово, пишет Financial Times.

Автор статьи напомнил, что за 7 недель боевых действий в Иране США израсходовали критически важные боеприпасы «на годы» вперед.

Обозреватель пояснил, что даже если действующая оборонная промышленность державы будет работать на полную мощность, задействует все площадки, быстро восстановить запасы не удастся.

Американский арсенал базируется исключительно на дорогих, стоимостью в миллионы долларов, изысканных и труднопроизводимых системах вооружения, посетовал журналист.

Стало известно о применении секретного оружия США против Ирана

По его данным, Вашингтон желает нормализовать ситуацию и предпринимает соответствующие меры. Усилия властей привели к тому, что в стране появилось множество экспериментальных проектов по ракетам и БПЛА, а также программ закупок.

Кроме того, ряд оборонных компаний обратил внимание на модели крупных сетей, таких, как «Макдональдс», и начал строительство сборных мастерских для производства дешевых ракет.

Автор статьи заметил, что корпорации также стали делать ракеты из готовых комплектующих, например, автозапчастей или двигателей, из которых любители строят самолеты на радиоуправлении.