Освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими войсками неизбежно.

Об этом говорится в статье издания Neue Zürcher Zeitung, выдержки из которой приводит РИА Новости.

«Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения, – отмечают авторы публикации. – Российским солдатам удаётся установить контроль над все большими его частями».

СМИ также пишет, что в Сети публикуется видео, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре Константиновки.

«Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение – это вопрос времени», – резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным Минобороны РФ, ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА под Константиновкой.