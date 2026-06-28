Стало известно о состоянии ПВО Ирана вдоль Ормуза после атак США

Иран за два месяца отремонтировал комплексы и восстановил систему ПВО в районе Ормузского пролива, передает Fox News со ссылкой на американского чиновника.

Источник уточнил, что речь прежде всего идет об установках в районе города Сирик и острова Кешм, по которым наносила удары американская армия в начале апреля.

По его данным, США нарушили условия меморандума и в течение двух дней провели ряд атак по объектам иранского ПВО.

Собеседник телеканала отметил, что серия атак в настоящий момент завершилась, о новых ударах пока нет информации.

Ранее президент США США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удары по прибрежным радиолокационным станциям за повторное нарушение меморандума.

Глава государства допустил, что Вашингтон, устав от бесконечных переговоров и дипломатии, может снова перейти к ударам и «военным путем завершить начатую нами работу».

В CENTCOM пояснили, что удары были нанесены по 10 иранским военным целям в нескольких местах в Ормузском проливе и вблизи него.