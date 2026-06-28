Киев попытаться отвлечь российскую армию от освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР), перебрасывая живую силу и технику ВСУ в Черниговскую область, граничащую с Белоруссией.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, когда появилась информация об эвакуации 12 населённых пунктов из Черниговской области, он сразу же предположил, что это будет означать ввод частей.

«Я не знаю, будет ли это провокацией против Белоруссии, что чревато последствиями, – подчеркнул военэксперт. – Здесь очевидно, что будет или провокация против Минска, или попытаются что-нибудь сотворить на нашей территории».

При этом Дандыкин убеждён, что сил на «Курск-2» у Украины сейчас них нет.

«Что-то они могут предпринять, чтобы попытаться отвлечь внимание с других участков фронта, в частности, с Донецкого направления, где они в районе Константиновки и Красного Лимана терпят бедствия», – отметил собеседник издания.

У ВСУ, добавил он, нет возможности на какую-либо наступательную операцию под Черниговом. В этой связи он предположил, что киевский режим попытается осуществить небольшую диверсию на границе с Брянской областью.

«Там лесистая местность и техника не пройдёт, а части типа диверсионно-разведывательных групп могут побегать, чтобы их там погоняли. Так что это очередная авантюра, в которых Зеленский является большим специалистом. Всё это планируется Западом», – резюмировал капитан первого ранга запаса.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», командование ВСУ экстренно перебрасывает боевиков 31-го пограничного отряда Украины, а также военную технику в Черниговскую область, граничащую с Белоруссией.