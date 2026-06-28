Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Иваново

Появилась информация, откуда могли запустить беспилотники в сторону Ивановской области в ночь на 28 июня. Предположения выдвинул военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, сообщает aif.ru.

Дандыкин отметил, что, скорее всего, в сторону Ивановской области были запущены БПЛА «Лютый». Они летят на расстояние до 2 тысяч км и наносят удары по гражданским объектам.

«В сторону Иваново беспилотники запустили с территории Украины, вероятнее всего, из Сумской области», — сказал эксперт.

По данным Минобороны, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотников над несколькими регионами.

Оперштаб Ивановской области сообщил, что на окраине города Родники упали обломки БПЛА. Пострадавших нет, в некоторых квартирах выбиты стекла.