Полет самолета-разведчика США зафиксировали над Черным морем

Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

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"Борт, постоянно базирующийся в румынской Констанце, вновь работает над нейтральными водами Черного моря, совершая полеты с запада на восток акватории и обратно", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, судно летит на высоте около 9,5 километра вне трасс, определенных для полетов гражданских самолетов, и не входит в воздушное пространство прибрежных стран. При этом Bombardier Challenger 650 Artemis II обычно двигается только в будние дни.

С начала июня его зафиксировали над Черным морем уже несколько раз. Он находился в непосредственной близости от Калининградской области, когда облетал ее по кругу через воздушное пространство Литвы и Польши.

Ранее над Черным морем зафиксировали принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Швеции борт Gulfstream IV. Уточнялось, что самолет сделал несколько кругов с запада на восток и находился на высоте чуть более 13 тысяч метров.