Поставленные на Украину истребители F-16 провалили задачу по сдерживанию российской авиации. По мнению аналитиков издания Military Watch Magazine, западные машины не смогли заменить советские МиГ-29, превратившись в неэффективный актив, который вынужден прятаться в тылу из-за тотального превосходства российских систем вооружения.

«Поставленные F-16 — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые с самого начала не давали преимущества перед МиГ-29, за исключением того, что их можно получить в большом количестве», — отмечают обозреватели издания.

Бесполезность западных «подарков» стала очевидна после недавнего удара по аэродрому Вознесенск в Николаевской области. Министерство обороны России подтвердило уничтожение двух МиГ-29, которые украинские силы планировали поднять в небо.

Атака была проведена с помощью двух БПЛА «Герань-4 сикер». В результате точечного попадания не только сгорели сами истребители вместе с полным боекомплектом, но и были ликвидированы топливозаправщики, аэродромная спецтехника, а также ключевой персонал — пилоты и техники, готовившие машины к вылету.

Эксперты подчеркивают, что даже современные модификации западных самолетов, в отличие от тех, что были переданы Киеву, требуют сложного обслуживания, с которым ВСУ не справляются, предпочитая держать авиацию подальше от передовой.