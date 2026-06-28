Вооруженные силы Украины забросили противотанковые мины в подвал в Константиновке, где укрывались мирные жители. Об этом рассказала ТАСС жительница Константиновки Алла Плюшко, которую удалось эвакуировать из города силами 4-й бригады Южной группировки войск.

"Нам две мины забросили украинцы, противотанковые, в комнаты, где мы жили. В подвал. Это было в июне месяце", - рассказала Плюшко.

Как сообщал ТАСС ранее, российские военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск эвакуировали первую группу жителей из Константиновки, среди которых была и 72-летняя Плюшко.