Причастного к попытке теракта в Крыму полковника ГУР Украины ликвидировали

Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом), которого ФСБ называет причастным к организации попытки теракта на территории Крыма, был ликвидирован. Такие сведение приводит РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«18 мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев Рустем Саитхалилович», — уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что полковник ГУР являлся активистом организации «Меджлис крымскотатарского народа»** (запрещенная в России экстремистская организация). Он был в числе тех, кто заблокирвал здание Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне «Аскер», а позже — в батальоне «Донбасс-Украина».

ФСБ полагает, что Фахриев был организатором попытки покушения на одного из старших офицеров Минобороны РФ и пго семью. ГУР МО Украины планировало операцию на 1 декабря 2025 года, но все сорвалось: агент, который крепил взрывное устройство под машину, оказал сопротивление при задержании, его ликвидировали.

Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на железной дороге в Крыму.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

**запрещенная в России экстремистская организация.