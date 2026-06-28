Губернатор рассказал о серьезных последствиях атаки ВСУ на Краснодарский край

Краснодарский край в ночь на 28 июня вновь подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем официальном Telegram-канале рассказал о серьезных последствиях.

В результате падения обломков вражеских беспилотников в Славянске-на-Кубани повреждены несколько домов, погиб один человек.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», — добавил Кондратьев.

В городе также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, обломки БПЛА рухнули в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там повреждены несколько частных домов и пострадал один человек.

Кондратьев попросил всех жителей Краснодарского края соблюдать все меры безопасности, если объявлена угроза атаки БПЛА, не выходить на улицу и не подходить к окнам.