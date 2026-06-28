Боец Пепел: «Солнцепек» уничтожил пехоту и укрепления ВСУ в Сумской области

Экипаж системы ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил скопление пехоты и несколько укреплённых объектов ВСУ в Сумской области, сообщил командир взвода группировки войск «Север» с позывным Пепел.

«За один массированный удар экипаж ТОС-1А уничтожил значительное количество вражеской пехоты и несколько укреплённых пунктов в Сумской области», — цитирует его РИА Новости.

Пепел добавил, что благодаря корректировке с беспилотников все намеченные цели были уничтожены.

Ранее в Минобороны России заявили, что расчёт РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области.