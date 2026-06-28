СМИ узнали о последствиях ударов Ирана по объектам США

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что ответные удары Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке, нанесённые в воскресенье, не привели к значительному ущербу.

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По данным источника, сообщений о жертвах среди американцев или серьёзных повреждениях объектов США в регионе нет.

Ранее иранские СМИ сообщали об ударах по иранским объектам - на острове Кешм и в районе города Сирик. Центральное командование США подтвердило, что нанесло удары по многочисленным целям в Иране в ответ на атаку Тегерана на коммерческое судно.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по десяти иранским военным целям.