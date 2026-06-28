Взрывы произошли в Харькове и Сумах на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове были слышны взрывы. В Сумах прозвучал взрыв», — отмечается в публикации.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога раздается в частях Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

В эту же ночь в Днепропетровске, на юго-востоке Украины, произошли взрывы, их также зафиксировали в Сумах и Елизаветграде.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы провели семь операций возмездия, нацеленных на объекты на территории Украины.

Согласно данным ведомства, в результате этих ударов были уничтожены важные объекты оборонно-промышленного комплекса, а также инфраструктура топливно-энергетического сектора, транспортные и портовые объекты, которые использовались украинской армией.

Ранее власти Сумской области сообщили о загрязнении воздуха после удара по складам.