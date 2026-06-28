США нанесли удары по десяти иранским военным целям

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли удары по десяти иранским военным целям в Ормузском проливе и его окрестностях.

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В заявлении командования, опубликованном в социальной сети X, уточняется, что в операции были задействованы корабли ВМС и истребители ВВС США.

Удары стали ответом на атаку иранского беспилотного летательного аппарата на танкер Kiku под панамским флагом, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти.

Ранее сообщалось, что КСИР пообещал американским базам в регионе "настоящий ад" в ближайшие дни.