Телеканал Press TV со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB сообщил, что удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана.

В Telegram-канале телеканала говорится, что четыре снаряда попали в окрестности этого города.

Ранее иранские СМИ уже информировали об ударах на острове Кешм и в районе города Сирик. Центральное командование США подтвердило, что нанесло удары по многочисленным целям в Иране в ответ на атаку на коммерческое судно.

Ранее сообщалось, что в Иране нанесен удар по вышке связи.