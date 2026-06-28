Дрон ВСУ ударил по грузовику в ЛНР

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовик в Славяносербском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет ТАСС.

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По данным ГУ МЧС России по республике, автомобиль загорелся, водитель получил ранения.

13 июня ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово. Тогда пострадали семь человек.

Ранее Леонид Пасечник рассказал об атаке ВСУ на автодорогу в республике. Глава ЛНР отметил, что в выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, жители республики едут на отдых.