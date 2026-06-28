Дрон ВСУ ударил по грузовику в ЛНР
Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовик в Славяносербском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет ТАСС.
По данным ГУ МЧС России по республике, автомобиль загорелся, водитель получил ранения.
13 июня ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово. Тогда пострадали семь человек.
Ранее Леонид Пасечник рассказал об атаке ВСУ на автодорогу в республике. Глава ЛНР отметил, что в выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, жители республики едут на отдых.