Собянин назвал число ликвидированных беспилотников на подлете к Москве

С полуночи система ПВО уничтожила уже 19 БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Мэр Москвы.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что система ПВО успешно отразила атаку 16 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

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