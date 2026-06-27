Стало известно о взрывах в Чернигове на севере Украины

Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в городе Чернигове на севере Украины прогремели взрывы.

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Соответствующая информация приводится в телеграм-канале украинского издания.

Согласно опубликованному «Общественным» сообщению, на территории Чернигова можно было услышать взрывы.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют, что в части Черниговской области в настоящий момент действует воздушная тревога.