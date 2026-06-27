Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили 27 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ.

26 июня в результате атаки украинских дронов на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина. Также власти зарегистрировали повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.