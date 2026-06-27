ВС РФ уничтожили две автозаправки в Запорожье

ВС РФ "Геранями" поразили две автозаправочные станции в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

"Вооруженные силы России практически ежедневно работают по объектам топливной инфраструктуры Украины. В районе Запорожья с применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-2 сикер" поражены две автозаправочные станции. В результате успешных ударов обе АЗС получили критические повреждения, на них возник пожар", - говорится в сообщении.