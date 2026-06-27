ВСУ вновь атаковали центральный рынок в Сватово

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Он уточнил, что в результате атаки украинских военных ранения получили четыре человека: две женщины и двое мужчин. Удар ВСУ по местам большого скопления мирных жителей Пасечник назвал террористической атакой и провокацией.

13 июня ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово. Тогда пострадали семь человек.

Ранее Леонид Пасечник рассказал об атаке ВСУ на автодорогу в республике. Глава ЛНР отметил, что в выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, жители республики едут на отдых.