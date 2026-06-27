Возобновление ударов США и Ирана угрожает восстановлению судоходства

Ситуация в Ормузском проливе остаётся напряжённой, несмотря на предварительное мирное соглашение между США и Ираном, подписанное около недели назад.

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Как сообщает The New York Times, атаки последних трёх дней показали, что обе стороны готовы применять военную силу для достижения преимущества, что вынуждает судоходные компании сохранять крайнюю осторожность. Возобновление ударов грозит затормозить восстановление судоходства в регионе.

«Судоходство буквально оказалось под перекрёстным огнём, поскольку США и Иран борются за контроль над Ормузским проливом. Это мало способствует восстановлению уверенности в том, что безопасность и надёжность могут быть гарантированы», — заявила аналитик Мишель Визе Бокманн.

Накануне иранские военные атаковали судно, после чего Международная морская организация (IMO) приостановила попытку эвакуации сотен кораблей, скопившихся в Персидском заливе.

Всего со вторника удалось эвакуировать 115 судов с примерно 2500 членами экипажа: 51 корабль покинул регион в четверг, ещё 16 — в пятницу. Однако после последних ударов операторы, по оценкам экспертов, будут избегать пролива до тех пор, пока условия не станут более безопасными, что может серьёзно отсрочить возвращение к довоенному режиму судоходства.