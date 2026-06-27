ВС России поразили завод нефтепродуктов в районе Запорожья

ВС России ударили по предприятию по производству нефтепродуктов в районе Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

«Российские войска продолжают наносить точные удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, снижая военно-экономический потенциал противника», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, результатом нового удара стало поражение завода по производству нефтепродуктов, используемого в интересах украинских войск.

Пресс-служба добавила, что для атаки ВС РФ задействовали БПЛА дальнего действия «Герань-4 сикер» и «Герань-2 сикер». После поражения предприятия на нем возникло объемное горение.

27 июня в Минобороны заявили об уничтожении российскими войсками с помощью беспилотников двух самолетов МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием (ЖБУ). Второй самолет в ЖБУ производил заправку топливом от топливозаправщика.