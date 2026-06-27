"Хезболлах": рамочное соглашение с Израилем узаконивает оккупацию юга Ливана

Руководство шиитской организации "Хезболлах" отвергло подписанное в Вашингтоне рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, назвав его "унизительным".

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"Этот документ легитимизирует оккупацию и может привести к аннексии Израилем ливанских земель, - указывается в заявлении, размещенном в Telegram-канале. - Он лишает граждан их права вернуться в свои дома и превращает Ливан в игрушку в руках Израиля".

"Хезболлах" расценивает как вмешательство во внутренние дела "увязывание вывода израильских войск с разоружением сил сопротивления". "Мы считаем данное соглашение недействительным и будем придерживаться американо-иранского меморандума, который предусматривает, что оккупационные силы покинут территорию Ливана в течение 60 дней", - подчеркивается в тексте.

26 июня госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад объявил о рамочном соглашении, достигнутом сторонами после пяти раундов переговоров. В соответствии с ним израильские войска передадут на начальном этапе под контроль ливанской армии две зоны к югу и северу от реки Литани.

Постепенно ливанские вооруженные силы восстановят "эффективный суверенный контроль над всей территорией". Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что создаст условия в будущем для полного вывода израильских войск.