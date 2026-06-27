Вывод войск США из Германии обернется полным крахом для малых городов

Планы по сокращению американского военного присутствия в ФРГ могут обернуться тяжёлыми финансовыми и социальными последствиями для небольших населённых пунктов, чья экономика напрямую завязана на содержание зарубежных гарнизонов. При этом, как отмечает Bloomberg, освобождающиеся объекты способны помочь в решении острой жилищной проблемы.

Мэр баварского муниципалитета Фильзек Ханс Гредлер подсчитал, что в округе сегодня проживает около 30 тысяч граждан США — военнослужащие и члены их семей. Если администрация Трампа реализует свои намерения, более трети этой группы, по его оценкам, покинет регион. Учитывая, что население самого Фильзека составляет всего 6,5 тысячи человек, такой исход, по словам бургомистра, станет колоссальным потрясением для всей местной инфраструктуры и социальной сферы.

Издание напоминает, что немецкие исследователи уже оценивали эффект от масштабного вывода войск в начале 1990-х годов. Тогда, после окончания холодной войны, страну покинули около 200 тысяч американских военных. В результате доходы пострадавших общин упали примерно на 9%, и негативные последствия для рынка труда и финансовой стабильности ощущаются до сих пор.

Один из авторов того исследования, Йоханнес Кохемс, заявил, что по своему воздействию вывод гарнизонов сопоставим с закрытием крупного промышленного предприятия в регионе. Хуже всего, по его данным, пришлось сельским территориям, которые были особенно зависимы от баз, — и это тревожный сигнал для Фильзека, который находится именно в такой зоне.

Впрочем, история знает и позитивные примеры. В 2013 году, когда штаб-квартиру армии США перенесли из Гейдельберга в Висбаден, опустевшие объекты в этих городах переоборудовали под жильё, что позволило обеспечить квартирами десятки тысяч человек. Однако, как подчёркивают эксперты, повторение такого сценария потребует длительных подготовительных процедур и политической воли на местах, которой пока не наблюдается.