Стало известно, как ВС РФ научились противодействовать «Хорнетам»

Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам «Хорнет». Об этом рассказал командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки с позывным Порог, передает РИА Новости.

Командир дивизиона рассказал, что многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов уже отработано и активно применяется на практике.

«Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они "давятся" РЭБ», — сказал офицер.

По его словам, поначалу американские дроны наделали много шума, но сейчас найдены способы борьбы с ними. Радиолокационные станции хорошо засекают «Хорнеты», они отображаются на картах онлайн, и не являются невидимками.

Ранее военный эксперт сообщил, что за два месяца центр «Рубикон» сбил почти 500 дронов «Хорнет».