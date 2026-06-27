В США сделали заявление о войне с Россией

Армии европейских стран, по отдельности и даже вместе, не смогут противостоять российским военным, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

В последние месяцы, на фоне резких высказываний президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе, в Европе на всех уровнях развернулась дискуссия о необходимости создания своей армии.

Многие политики поддержали эту инициативу, часть выступила категорически против. Так, глава евродипломатии Кая Каллас разъяснила, что создание структуры, параллельной НАТО, приведет к хаосу и сумятице в Европе.

Макгрегор отметил, что много лет служил в кадровых частях альянса, хорошо знает европейцев. Он добавил, что армии стран ЕС слабы.

«Они никак не смогут захватить Россию. Им будет тяжело обороняться против нее, если россияне предпримут какую-либо серьезную атаку», — признал отставной военный.

Ранее военные эксперты сообщили, что Европа потенциально может поставить под ружье сотни тысяч, даже миллионы солдат.

Вместе с тем, уточнили аналитики, у европейских стран нет бронетехники, способной противостоять российским танкам на поле боя, нет ракет для ПВО в нужных количествах. Кроме того, у европейцев нет мотивации для войны с Россией — годы мирной и тихой жизни отрицательно сказались на боевом духе.

Эксперты напомнили, что Британия не смогла набрать 25 тыс. солдат для сил быстрого реагирования, а Германия уже несколько лет не может собрать и отправить обещанный корпус в Прибалтику.