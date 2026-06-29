В Европе обсуждается создание новой военной структуры, которая должна дополнить существующую НАТО, а в перспективе — взять на себя основную ответственность за оборону континента. Как сообщил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, еврокомиссар по вопросам обороны Андриус Кубилиус уже предложил для этого проекта название «NATO 3.0». Инициатива предполагает серьезное переустройство коллективной обороны Европы с постепенным сокращением зависимости от США.

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Сам Кубилиус, выступая на военном форуме в Вильнюсе, заявил, что Евросоюз стоит на пороге «европеизации коллективной безопасности». По его словам, стратегия США и заявления руководства НАТО явно указывают на передачу Европе ответственности за свою обычную оборону.

«Мы начинаем фундаментальную дискуссию о том, как нам организовать коллективную оборону, которая смещается от трансатлантической обороны Европы к коллективной европейской обороне Европы», — отметил еврокомиссар.

При этом он подчеркнул, что речь идет именно о создании «NATO 3.0» с сильным европейским компонентом.

Ключевыми элементами нового плана, по информации Пушкова, станут: создание единого военного командования, формирование общеевропейского военного рынка, полная независимость от США в оборонных вопросах, а также интеграция Украины в новую архитектуру безопасности. Последний пункт Кубилиус также подтвердил в своих выступлениях, заявив, что Украина должна играть роль в подлинном Европейском оборонном союзе. При этом он отмечал, что украинская армия считается «самой мощной в Европе».

Идея «NATO 3.0» находит поддержку и по ту сторону Атлантики. Министр обороны США Пит Хегсет уже анонсировал пересмотр военного присутствия Америки в Европе, чтобы альянс стал «сбалансированным, с Европой во главе собственной обороны». При этом Вашингтон ставит условие: союзники должны тратить на оборону не менее 5% ВВП. В противном случае США могут пересмотреть свой вклад в НАТО. Таким образом, «NATO 3.0» выглядит как ответ на требование США о более равноправном распределении бремени в альянсе, однако его реализация потребует от Европы беспрецедентных военных расходов и политической воли.